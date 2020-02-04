اليوم العالمي للسرطان.. 81% زيادة الإصابات بحلول 2040

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقّعت منظمة الصحة العالمية تزايد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، نتيجة عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وتحت شعار "هذا أنا.. وهذا ما سأفعل"، يتحد العالم لإحياء اليوم العالمي للسرطان، الثلاثاء، وهو الموعد الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 4 فبراير/شباط من كل عام، بهدف التوعية بالمرض القاتل وحشد دعم الحكومات ومنظمات المجتمعين المدني والدولي لإنهاء الإجحاف الناجم عن المعاناة من الأورام الخبيثة.

وحذرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير الثلاثاء، من زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

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في 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم، وتتوقع أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

ووفقا للتقرير، سيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).

وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك أنّ "هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها".