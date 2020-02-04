ماليزيا تعلن أول إصابة بـ"كورونا الجديد" بين مواطنيها

أعلنت ماليزيا، الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بين مواطنيها؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 حالات.

وقالت سلطات الصحة في ماليزيا إن المصاب رجل ماليزي يبلغ من العمر 41 عاما سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضي مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الوباء.

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وأضافت: "لم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزي إلا يوم 29 يناير/كانون الثاني، أي بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا".

وقال ذو الكفل أحمد، وزير الصحة الماليزي، إن نتائج فحوص طبية بتاريخ 3 فبراير/شباط أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاما وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.

وأظهرت آخر أرقام رسمية معلنة وفاة 427 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، بينهم 425 في الصين وحدها، منشأ المرض الغامض، فضلا عن إصابة 20 ألفا و438 بالمرض في هذه الدولة الآسيوية التي نقلت العدوى إلى أكثر من 24 دولة أخرى.

وأعلنت ماليزيا أول 3 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس الغامض، الأسبوع الماضي، ثم توالت الحالات المصابة بالمرض الغامض الذي تفشى في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان حتى وصل الإجمالي إلى 10 إصابات مؤكدة.