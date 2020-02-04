إنفوجراف.. وفيات "كورونا" تتخطى "سارس" في الصين

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ عددَ الوفيّات بفيروس سارس في الصين القارّية؛ إذ بلغ عدد وفيات الأول 425 حالة مقابل 349 حالة سجلها الثاني الذي ضرب هذه الدولة الآسيوية خلال 2002-2003.

وأقرت الحكومة الصينيّة، الإثنين، بقصور في تحرّكها بعد وفاة 64 آخرين في مقاطعة هوباي، مشيرةً إلى أنّها بحاجة ملحّة إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء.

وقالت لجنة الصحّة في المقاطعة أيضًا إنّ هناك زيادةً حادّة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكّدة.



بحسب إحصاءات الحكومة المركزيّة، فإنّ هناك في المجموع إصابة داخل الأراضي الصينيّة.





ونقلت وكالة الصين الجديدة للأنباء عن اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم مطالبتها بتحسين جهاز التجاوب مع الحالات الطارئة، إثر ظهور "قصور وصعوبات في الرد على الوباء".

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وقالت هوا شونيانج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية".

وأفادت بأنّ عدة بلدان، بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أرسلت لوازم طبّية، بينما أوضحت وزارة الصناعة أنّ البلاد تسعى لاستيراد حاجاتها من أوروبا واليابان والولايات المتحدة.





تركّزت الغالبيّة الكبرى من الإصابات والوفيّات في هوباي الصينيّة، وبات سكّان المقاطعة البالغ عددهم 56 مليون نسمة مقطوعين عن العالم منذ 23 يناير/كانون الثاني.

وكانت مدينة ووهان قد استقبلت، الإثنين، أولى الحالات المصابة، في مستشفى جديد بُني خلال 10 أيام، وفق ما ذكرت صحيفة "الشعب".

ومنذ 24 يناير/كانون الثاني أصبحت عملية بناء هذا المستشفى محط اهتمام في الصين وكانت شبكات التلفزة تنقل في بث شبه متواصل نشاط آلاف العمال والجرافات والرافعات في الموقع.

وفي مواجهة طلب يفوق طاقة المستشفيات، استقبلت ووهان، الإثنين، أوائل المرضى في مستشفى شُيّد خلال مهلة قياسية بلغت 10 أيّام.

كما يجري تشييد مستشفى أكبر يتسع لـ1600 شخص في المدينة، سيفتح أبوابه خلال أيّام.