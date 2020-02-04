16 علامة للإصابة بالسرطان.. احذر الإجهاد وفقدان الشهية

حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من بعض الأعراض العامة التي تدل على الإصابة بمرض السرطان، وعلى رأسها الشعور المستمر بالإرهاق والإجهاد.



ويقول الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي: "يمكن إنقاذ حياة ما يصل إلى 3.7 مليون شخص كل عام عن طريق الوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه".

ووفقا لآخر إحصائيات الوكالة الدولية لبحوث السرطان، تقدر التكلفة الاقتصادية للسرطان بنحو 1.16 تريليون دولار أمريكي، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإنتاجية وفي دخل الأسر والمعيشة، فضلا عن الحد من نوعية وجودة الحياة، والتسبب في الإعاقة، والوفاة المبكرة.





وقال شعلان: إن هناك بعض الأعراض تستدعي زيارة الطبيب للكشف المبكر عن السرطان، ونستعرضها فيما يلي:

1- سعال مستمر مع إفرازات مدممة.

2- الأنيميا.

3- الشعور بالإجهاد والإرهاق العام بشكل مستمر.

4- فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.





5- ظهور كتل أو تغير في شكل الجلد في أي مكان في الجسم.

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6- بحة في الصوت تستمر لفترة طويلة.

7- أعراض غير طبيعية على الثدي أو إفرازات مدممة.

8- حمى وقشعريرة.

9- إسهال مستمر أو براز مدمم.

10- ألم مستمر في البطن.





11- التبول المتكرر أو التبول بكميات صغيرة أو بطء تدفق البول أو البول مدمم.

12- الإحساس بثقل عند المثانة أو أسفل البطن.

13- النزف من أي مكان بالجسم.

14- الشعور بآلام في العظام.

15- التعرق الشديد خلال الليل.

16- عدوى والتهابات شديدة.



