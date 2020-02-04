10 حقائق مهمة عن السرطان في يومه العالمي

يعتبر مرض السرطان من أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعد سببا رئيسيا للوفاة على الصعيد العالمي، حيث يفتك بحوالي 8.8 مليون سنويا ويكبد علاجه العالم 1.16 تريليون دولار أمريكي.



وتحت شعار "هذا أنا.. وهذا ما سأفعل" يتحد العالم، الثلاثاء، لإحياء اليوم العالمي للسرطان، الذى حددت منظمة الصحة العالمية الاحتفال به فى 4 فبراير/شباط كل عام، حيث يعد فرصة لنشر التوعية حول مرض السرطان وحشد دعم الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد والمجتمع الدولى لإنهاء الاجحاف الناجم عن المعاناة من المرض.

وأكدت المنظمة أنه يمكن تجنب الكثير من وفيات السرطان بنسبة تتراوح بين 30 و50% من حالات السرطان في حال اتباع أنماط الحياة الصحية منها تجنب تعاطي التبغ، والتطعيم ضد الالتهابات المسبّبة للسرطان، والكشف المبكر عن الحالات السرطانية الأخرى وعلاجها والشفاء منها.





وتقدم منظمة الصحة العالمية أبرز 10 حقائق عن مرض السرطان نستعرضها فيما يلي:

1- يقتل مرض السرطان 16% تقريبا من البشر كل عام، ويعد ثاني سبب للوفاة في العالم، وحصد في عام 2015 أرواح 8.8 مليون شخص، وتُعزى إليه وفاة واحدة تقريباً من أصل 6 وفيات حول العالم.

2- السرطان مرض يصيب كل الناس تقريبا، و70% من الوفيات الناجمة عن السرطان من نصيب الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.

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3- 5 أنواع رئيسية من السرطان تقتل الرجال (سرطان الرئة، سرطان الكبد، سرطان المعدة، سرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستاتا).

4- 5 أنواع رئيسية من السرطان تقتل النساء (سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان القولون والمستقيم، سرطان عنق الرحم، وسرطان المعدة).

5- الامتناع عن التدخين يمكن أن يحمي 30 إلى 50% من حالات الإصابة بالسرطان، حيث يعد تعاطي التبغ السبب الأكبر للإصابة بالسرطان وهو المسؤول عن حوالي 22% من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.

6- كانت الالتهابات المسببة للسرطان مسؤولة عن نسبة وصلت إلى 25% من حالات السرطان المشخصة حديثا بالبلدان المنخفضة الدخل وتلك متوسطة الدخل، ويسبب فيروس الورم الحليمي البشري سرطان عنق الرحم، فيما يسبب فيروس الالتهاب الكبد بي سرطان الكبد، وقد يقي التطعيم ضد هذين الفيروسين من 1.16 مليون حالة سرطان سنويا.





7- يكلف السرطان الاقتصاد مبالغ طائلة وآخذ في الزيادة، حيث أشارت التقديرات إلى أن إجمالي التكاليف السنوية وصلت لحوالي 1.16 تريليون دولار أمريكي.

8- لا يحصل حاليا سوى 14% من المصابين بالسرطان في أرجاء العالم على ما يلزمهم من الرعاية الفائقة.

9- تحدث ثلث وفيات السرطان تقريباً بسبب عوامل الخطر السلوكية والغذائية، وهي ارتفاع منسوب كتلة الجسم وعدم تناول الفواكه والخضر بشكل كاف وقلّة النشاط البدني وتعاطي التبغ والكحول.

10- من الشائع ظهور أعراض السرطان في مرحلة متأخرة وعدم إتاحة خدمات تشخيصه وعلاجه، وفي عام 2017 لم يستفد من خدمات العلاج سوى نسبة 26% من البلدان المنخفضة الدخل في القطاع العام، فيما زادت على 90% نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي أفادت بإتاحة خدمات العلاج لديها مقارنة بنسبة قلّت عن 30% من البلدان المنخفضة الدخل التي أفادت بذلك.