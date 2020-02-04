أطعمة تجنبي شراءها مهما كلفك الأمر.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يمكن اعتبار الذهاب إلى المتاجر الغذائية من أجل التسوق مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، حتى على المشترين المخضرمين المعتادين على نشاط التسوق، فمن الصعب التأكد من التزامك بالميزانية المحددة وأنت تحاولين شراء أفضل المتوافر أمامك من منتجات، خاصة تلك التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية بالنسبة لك ولأسرتك.

ومن هذا المنطلق، وحرصا على سلامة أفراد أسرتك من أي مخاطر قد يتعرضون لها، نقدم فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة الرائجة التي ربما لا تحظى بنفس القيمة التي تتصورينها، ومن ثم فمن الأفضل لك أن تبتعدي عنها ولا تشتريها بأي حال من الأحوال.

تقريبا كافة الأطعمة المنكهة بطعم التوت البري

ثبت أن معظم هذه المنتجات، والتي من ضمنها الكعك، الحبوب، الزبادي، قطع الجرانولا وخلطات الفطائر، لا يدخل في تركيبها التوت المجفف على الإطلاق، بل يتم تصنيعها من مكونات أخرى مثل الأصباغ الحمراء والزرقاء، السكر والزيوت، وتلك هي الثغرة التي تلعب الشركات المصنعة عليها وتتحايل من خلالها بغية التسويق لمنتجاتها في الأخير.

برغر الخضروات المعبأ سلفا

ثبت أيضا أن بعض الأنواع من هذا البرغر تكون مزودة بالصوديوم، وبعضها الآخر يكون مزودا بمكونات مصنعة، وبعضها يشتمل حتى على مادة كيميائية مصنفة على أنها مادة خطرة من قبل وكالة حماية البيئة.

عصير البرتقال

تبين أن تلك الأنواع المعبأة التي تباع في المحلات تعالج، تبخر وتخزن في صهاريج تخزين ضخمة لمدة تصل لـ 8 أشهر، بحسب الشركة، وذلك بعد جني ثمار البرتقال. وخلال تلك الفترة، تضاف له كميات كبيرة من السكر ويتم فصل المكونات الرئيسية للعصير ثم تخلط مجددا لضمان وجود نفس الطعم بكل الكراتين.

خلاصة الفانيليا

أغلب الأنواع الموجودة منها صناعية وليست طبيعية (لأن الطبيعية باهظة الثمن)، ومن ثم فالمتوافر منها يتم تحضيره كيميائيا من مركب اسمه فانيلين، وهو مركب ثانوي رخيص يمكن استخلاصه من أشياء مثل الفحم والخشب.

عصائر السموذي ثقيلة السكر

وهي العصائر التي لا يوصى بها نظرا لغزارة نسبة السكر بها، فضلا عن أن بعض المصنعين يعتمدون على عملية تسمى عصر العصير لتكوين قاعدة للعصائر التي ينتجونها، وهي العملية التي تزيل كثيرا من لب وألياف الفواكه، وهو ما يحد من قيمة العصائر الغذائية والفوائد التي تشترى من أجلها.

زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

لا تكون مستساغة كطعم وقوام، والتي تضيف لها بعض الشركات أشياء مثل سكر إضافي، شراب ذرة، دبس سكر ومجموعة متنوعة من النشا.

ماء الفيتامين

رغم أن البعض قد لا يكون بحاجة إليه لعدم افتقارهم للفيتامينات بالأساس، لكن حتى من يعانون من فقر بالفيتامينات، لن يستفيدوا من هذا الماء بشكل كبير، بل يمكنهم الحصول على نواقصهم من الفيتامينات من خلال الدهون الغذائية.

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الخضروات المحفوظة بأكياس

حذر باحثون من جامعة ليستر من أن الأوراق المقطعة داخل الكيس تزيد في الواقع من فرص نمو السالمونيلا بمقدار 2400 ضعف.

علب الوجبات الخفيفة

حذر منها باحثون من مستشفى الأطفال في بوسطن، حيث تبين أنها تحظى بعكس التأثير الذي يروج له، فالناس يتصورون أنها خيار صحي لهم، والحقيقة عكس ذلك، فضلا عن أن سعرها الرخيص يجعل الناس يكثرون من تناولها.

السلامي وغيره من أنواع اللحوم المصنعة

ثبت أنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون، نسبة عالية من السعرات، الصوديوم، الدهون المتحولة وكمية معتدلة من الكولسترول.

مسحوق كريمة القهوة الخالي من الألبان

ثبت أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، وهو نوع الدهون الذي يتعين عليك أن تتجنبيه بشتى السبل لحماية صحتك.

تتبيلة السلطة

ينصح الخبراء بضرورة فحص مكونات تلك الأنواع المتوافرة من هذه التتبيلات، وحينها ستدركين خطورتها، وستتخذين بعدها قرارك بالتوقف عن شرائها.

رحيق الصبار الأمريكي

ثبت أنه يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي يمكن أن يتحول بسرعة وبسهولة إلى دهون، وهو ما يشكل ضررا في الأخير.

الخضروات والفواكه المقطعة سلفا

بالإضافة لارتفاع أسعارها، فهي تفقد في الغالب كثيرا من المكونات الغذائية التي يمكن الحصول عليها من تناول الخضروات والفواكه الطازجة السليمة، التي لن تأخذ منك في تقطيعها سوى دقائق قليلة وستوفر لك أموالك أيضا.