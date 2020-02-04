هل السرطان مرض معد؟

الثلاثاء 4 فبراير 2020

تنتشر بين الناس أمراض معدية كثيرة، تفرض علينا أخذ الحيطة والحذر عند التواصل من المرضى بها لتجنب الإصابة بالعدوى.



ومن الأمراض التي باتت تسجل أعداد إصابات كبيرة في الآونة الأخيرة، الأورام السرطانية بأنواعها المختلفة، فهل يمكن للسرطان أن ينتقل من شخص لآخر؟

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يقول أخصائي الأمراض السرطانية والمناعة، دانييل شيبيليايف، إن الإصابة بمرض السرطان عن طريق العدوى أمر غير ممكن، وقد أجريت تجارب عديدة ومختلفة في هذا المجال، أكدت نتائجها عدم إمكانية إصابة الشخص بالسرطان عن طريق العدوى، إذا كان جهازه المناعي يعمل بصورة صحيحة. وأضاف قائلا: "معظم الأمراض السرطانية متعددة الجينات، أي يجب أن تعمل جينات عديدة بصورة خاطئة للإصابة بها، إضافة إلى الظروف البيئية الضارة".

ويتفق أندريه بيليف، وهو أخصائي أورام أيضا، مع رأي شيبيليايف، ويشير إلى أنه إذا كان يمكن للسرطان الانتقال عن طريق العدوى، لأصيب به العديد من الأطباء بالدرجة الأولى، فهم يتواصلون بشكل مباشر مع المرضى بصورة مستمرة.