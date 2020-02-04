إنفوجراف.. 17 مليون مصاب بالسرطان كل عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير/شباط الذي يعتبر ثاني عامل من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم وتؤكد "الصحة العالمية" أن ثلث أنواع السرطان يمكن الوقاية منها إذا امتنعنا عن التدخين وتناولنا غذاء صحيا واحتفظنا بوزن مثالي ومارسنا الرياضة. ووفقا لآخر إحصائيات الوكالة الدولية لبحوث السرطان، تقدر التكلفة الاقتصادية للسرطان بنحو 1.16 تريليون دولار أمريكي ما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الإنتاجية وفي دخل الأسر والمعيشة، فضلا عن الحد من نوعية وجودة الحياة، والتسبب في الإعاقة، والوفاة المبكرة. ويوضح الإنفوجراف التالي آخر إحصاءات بشأن مرض السرطان والأنواع الأكثر شيوعا:



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