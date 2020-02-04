شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن فيروس لاسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فيروس لاسا في نيجيريا، وهناك حالة من الخوف والذعر بين المواطنين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن كل شيء يخص فيروس لاسا، وذلك وفقا لوزارة الصحة العالمية.

فيروس لاسا من الفيروسات ذات حمض الرنا، وينتمى إلى فصيلة الفيروسات الرملية، كما أنه لا تظهر أى أعراض على حوالى 80% من الأشخاص المصابين، وهذا الفيروس يصيب عدة أعضاء مثل الكبد والطحال والكلى. ويتم انتقال هذا الفيروس عن طريق براز الفئران الذى يمكن ملامسته للأشياء الخاصة بالشخص.



ما هو فيروس لاسا

تتراوح فترة حضانة فيروس لاسا بين 6 أيام و21 يوماً.

هناك العديد من أعراض الإصابة بفيروس لاسا، ومنها:

- ارتفاع في حرارة الجسم.

- الشعور بالضعف العام بالجسم والإجهاد.

- الصداع الشديد.

- التهاب شديد في الحلق.

- ألم شديد في الجسم وخاصة العضلات.

- ألم في الصدر يصعب تحمله.

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- القيء.

- الإسهال.

- السعال.

- ألم شديد في البطن.

- التعرض لتورم في الوجه.

- نزيف فموي أو انفي أو مهبلي.

- انخفاض نسبة ضغط الدم.

- الرعشة الشديدة بالجسم.

- تساقط الشعر.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن النساء الحوامل يصبحن أكثر عرضة للوفاة، خاصة في الأشهر الأخيرة، أو الجنين أيضا يتعرض للوفاة، وذلك بنسبة تصل إلى 80%.

يقوم الطبيب بإعطاء المريض دواء مضاد للفيروسات، وهو دواء ناجع لعلاج فيروس لاسا، ولا يوجد حالياً أى لقاح يقى من حمى لاسا.