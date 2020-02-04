هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا

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العين الإخبارية - وكالاتالثلاثاء 2020/2/4 06:44 ص بتوقيت أبوظبي
هونج كونج ألغت خدمات القطارات والعبارات من وإلى البر الرئيسي الصيني
أعلنت هونج كونج، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد.
وقالت محطة "كيبل تي في" التلفزيونية المحلية إن الوفاة تعود لشخص عمره 39 عاما، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت هونج كونج قد أعلنت تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس، فيما قامت بإغلاق عدد من المرافق العامة؛ تحسباً لانتشار فيروس "كورونا الجديد".
وألغت خدمات القطارات والعبارات من وإلى البر الرئيسي الصيني، في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام عن الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي، وهي ترتدي قناعاً للوجه، والتي تشمل حظر حركة النقل الجوي وأشكال الانتقال الفردي الأخرى.
كانت سلطات هونج كونج منعت، الأحد الماضي، دخول سكان إقليم هوبي الصيني، الذي انتشر منه وباء فيروس كورونا الجديد، استجابة لضغوط متصاعدة لتطبيق إجراءات وقائية لاحتواء الوباء.
ويشمل المنع من كانوا في الإقليم خلال الـ14 يوماً الماضية، باستثناء مواطني هونج كونج.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الصين أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.
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