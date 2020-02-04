تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مارس تشيز كيك

المقادير

80 x جرام زبدة

30 x جرام زبدة (لصوص الكراميل)

6 x عدد شوكولاته مارس

2 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني (لصوص الشوكولاته)

2 x معلقة كبيرة سكر بنى (لصوص الكراميل)

2 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني (لصوص الكراميل)

1 ½ x معلقة صغيرة جيلاتين بودر

1 x كوب كريمة مخفوقة (300 ميللى)

½ x كوب سكر (أبيض ناعم عالى الجودة)

½ x كيلو جبنة كريمي

½ x كوب قطع شيكولاتة (خام أو شوكليت تشيبس لصوص الشوكولاته)

¼ x كوب ماء (ساخن)

¼ x كيلو بسكوت (سادة وبالشوكولاته)

الطريقة:

فى الخلاط هنضرب قطع البسكوت جيدا حتى نحصل على قوام ناعم.

فى وعاء هنضيف البسكوت المطحون ونضيف له 90 جرام زبدة مذابة فى حمام مائى ونقلب جيدا حتى يتماسك القوام.

فى قالب تشيز كيك يفرد خليط البسكوت ويضغط باليد جيدا ويدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يذاب الجيلاتين فى ربع كوب ماء ساخن ويترك جانبا ليبرد تماما.

لعمل صوص الكراميل فى حلة صغيرة على نار هادئة هنضيف السكر البنى و 30 جرام زبدة ومعلقتين كريمة ونقلب الخليط جيدا حتى يذوب السكر والزبد.

لعمل صوص الشوكولاتة تذاب قطع الشوكولاتة الخام فى حمام مائى ثم يضاف لها معلقتين كريمة وتقلب جيدا.

يطحن السكر الأبيض باستخدام مطحنة كهربائية لمدة 20 ثانية حتى يصبح ناعم القوام.

تقطع الشوكولاته المارس لقطع صغيرة جدا وتترك جانبا.

فى وعاء يخلط السكر المطحون مع الجبنة الكريمى حتى نحصل على خليط كريمى.

تضاف قطع الشوكولاته المارس والجيلاتين للخليط السابق ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

نضيف الكريمة المخفوقة للخليط السابق ونقلب برفق.

فى قالب التشيز كيك بعد خروجه من الثلاجة نضع طبقة من خليط الجبن والشوكولاته وتفرد جيدا فوق البسكوت المطحون.

نضيف القليل من صوص الكراميل وصوص الشوكولاته فوق خليط الجبن وباستخدام عصا رفيعة أو شاليموه يقلب الصوص مع الكريمة برفق بدون أن نحرك طبقة البسكوت حتى نحصل على شكل رخامى.

نكرر العملية بوضع طبقة آخرى ويدخل القالب إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل التقديم.. بالهنا والشفا.

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