كنافة تشيز كيك

المقادير

24 x مكعب جبنة كيرى (بدرجة حرارة الغرفة)

3 x معلقة كبيرة سكر بودرة

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x معلقة كبيرة مسحوق جيلاتين

1 x برطمان كريز

1 x كوب مربى (كريز)

½ x كوب زبادي

½ x كوب سكر

½ x كيلو كنافة

½ x كوب سمن

¼ x كوب ماء

الطريقة:

نعمل على تفتيت الكنافة لقطع صغيرة.

ثم نصب فوقها الزبد والسكر البودرة ونقلب حتى تتشرب الكنافة الزبد جيدا.

ثم فى صينية التشيز كيك نعمل على توزيع الكنافة جيدا والضغط عليها جيدا باليد.

ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 دقائق أو لحين ان تأخذ لون ذهبى.

هنذوب كيس الجيلاتين فى نصف كوب ماء ساخن ونتركة لحين ان يبرد.

فى وعاء زجاجى عميق نضع مكعبات الكيرى وبواسطة المضرب الكهربائى نخفقها جيدا لحين ان تصبح متجانسة وناعمة.

ثم نضيف الزبادى والسكر ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نضيف الجيلاتين ونخفق جيدا.

ثم نضيف الكريمة المخفوقة ونخلط جيدا.

ثم نصب هذا الخليط فى الصينية فوق قاعدة الكنافة ونضعها فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ثم نوزع فوقها الكريز والمربى ثم نضعها ثانيا فى الثلاجة لحين التقديم بالهنا والشفا.

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