تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوفى

القاهرة-لايف استايل المقادير 250 x جرام شيكولاتة (خام)

100 x جرام زبدة

2 x كيس كريم شانتى

2 x باكو بسكوت (مطحون)

1 x كوب كريمة خفق

1 x كوب عين جمل

1 x علبة قشطة

1 x علبة حليب مكثف (محلى)

¼ x كوب لبن كامل الدسم الطريقة:

بنضع علبه اللبن المكثف في ماء مغلي حوالي ساعتين ونصف حتي يتحول لتوفي.

نخلط البسكوت المطحون مع الزبده جيدا ونفردها في صينيه سهله الفتح.

ندخلها دقائق الفريزر لتتماسك.

نفرد التوفي عليها ثم نرجعها الثلاجه.

نخلط الجبن مع الكريمه وبودره الكريمه معا بالمضرب الكهربائي حتي يصبح قوامها كريمي.

نفردها علي طبقه البسكويت والتوفي ثم نعيدها الثلاجه فتره حتي تتماسك جيدا.

نسيح الشوكولاته علي حمام مائي ثم نضيف لها القشطه واللبن ونخلطهم جيدا ثم نضيفهم علي التشيز كيك.

نتركها تجمد تماما ثم نخرجها نزينها بالكروكان وعين الجمل وبالكريمه المخفوقه وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البسكويت بالشيكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالكريمة والمشروم

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