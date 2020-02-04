تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بارد

القاهرة-لايف استايل المقادير 200 x جرام جبنة كريمي

100 x جرام زبدة (مذابة)

3 x معلقة كبيرة مربة فراولة (للتقديم)

2 x كوب بسكوت (مطحون)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x علبة حليب مكثف

1 x معلقة كبيرة مسحوق جيلاتين (مذوب في 60 مل ماء ساخن)

1 x علبة قشطة

الطريقة: يمزج البسكويت مع الزبد ويرص في قالب له قاع يمكن فصله ويساوي جيدا ويدخل الثلاجة مدة 10 دقايق

نخفق الجبن الكريمي مع الحليب المكثف والقشطة والفانيليا وعصير الليمون حتي يصبح الخليط ناعم

نضيف الجيلاتين لخليط الجبن ويسكب الخليط كله فوق طبقة البسكويت ويوضع في الثلاجة مدة 2 ساعتين قبل التقديم

قبل التقديم نضع طبقة رقيقة من مربي الفراولة علي سطح تشيز كيك Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مناقيش بالجبنة الرومى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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