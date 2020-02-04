تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى البسكويت

المقادير 4 x عدد بسكوت (مملح)

1 x علبة حليب مكثف

1 x كوب سمسم (صغير)

1 x معلقة صغيرة زبدة الطريقة: نسخن الزبدة ونضيف السمسم يحمر قليلاً ثم يرفع .

نكسر البسكوت ونضيفه إالى السمسم في طبق كبير ثم نضيف الحليب المكثف ونخلطهم جيداً.

نضيف الخليط فى ورق فويل على هيئة شكل إسكواني ونلف جيداً مع غلق أطراف الفويل جيدا.

يدخل الثلاجه حتى يجمد ونخرجه ونقطعه على شكل دوائر، ثم ننزع ورق الفويل ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت جوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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