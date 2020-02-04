تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى السميد

القاهرة-لايف استايل المقادير 2 x كوب دقيق

2 x كوب شربات (سكر)

2 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب سمن

1 x كوب دقيق (السميد)

1 x كوب حليب خالى الدسم

1 x معلقة كبيرة جوزهند

1 x كوب فستق (مفروم)

الطريقة: نقوم بفرك الدقيق بالسمنة ونضعه على الحليب ثم نضيف باقي المكونات ماعدا الشربات والفستق ونعجن جيداً.

نفرد العجين بالنشابة ونقطعها بالكوب ونلفها على هيئة إصبع، ونقليها وبعد ذلك نضع عليها الشربات ونزينها بالفستق وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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