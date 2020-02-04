تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا

القاهرة-لايف استايل المقادير 4 x عدد صدور دجاج مخلية

2 ½ x كوب مرق الدجاج

2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x مكعب مرق الدجاج (مذوب فى كوب ماء ساخن)

1 x رشة بهارات

1 x معلقة كبيرة بابريكا

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد جزر (مقطع مكعبات)

½ x كوب كريمة لبّاني (قليلة الدسم)

½ x كوب دقيق (أسمر) الطريقة: فى وعاء عميق نضع الدقيق والبابريكا والملح والبهارات ونقلبهم جيدا.

تدهن طاسة بزيت الزيتون ثم نضعها على النار حتى تسخن جيدا.

نغطى الدجاج بخليط الدقيق والبهارات ثم نضعة فى الطاسة ونحمرة على الجهتين.

ثم البصل ونصب فوقة المرق مكعب مرق الدجاج المذوب فى الماء ثم نغطى الإناء ويترك على نار هادئة حتى ينضج لمدة نصف ساعة وبعد ربع ساعة نضيف الجزر والفلفل الأخضر ثم يقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مكسيكانو

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