80 تريليون قدم مكعب مخزون حقل "جبل علي" من الغاز الطبيعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي أُطلق عليه اسم "جبل علي" بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقد شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وهيئة دبي للتجهيزات "دوسب" والتي تهدف إلى تطوير موارد الغاز في دولة الإمارات وتحديدا في المنطقة الواقعة بين إماراتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم "حقل جبل علي".