تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مكسيكانو

المقادير

2 x عدد بصلة (متوسطة مفرومة ناعم)

2 x عدد مكعب مرقة دجاج (مفرومين)

2 x عدد فص ثوم (مفروم ناعم)

1 ½ x معلقة صغيرة بابريكا

1 ½ x معلقة صغيرة جنزبيل (مبشور)

1 x عدد فلفل أصفر حلو (مقطع شرائح رفيعة)

1 x عدد قرن فلفل حامى

1 x معلقة صغيرة شطة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع شرائح رفيعة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع شرائح رفيعة)

1 x كوب فاصوليا بيضاء (مسلوقة)

½ x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة شرائح متوسطة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب ماء

الطريقة:

فى طاسة غويطة على نار عالية هنضيف القليل من زيت الزيتون ونقلب فيهم البصل والثوم لحد ما يدبلو.

هنضيف شرائح الدجاج ونقلبهم فى الزيت لحد ما لونهم يتغير وبعدين هنوطى النار.

هنضيف البابريكا والجنزبيل والشطة ونقلب كويس.

هنضيف شرائح الفلفل الألوان والفلفل الحامى ومكعبات المرقة ونستمر فى التقليب.

هنضيف ربع كوب ماء والفاصوليا البيضاء ونقلب كويس.

هنزود ماء لو الدجاج مستواش ونقلب من حين لآخر حتى ينضج الدجاج (حوالى 10 دقائق) وبعدين نضيف المكونات لطبق التقديم .. بالهنا والشفا.

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