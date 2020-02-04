القاهرة-لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد بصلة (مقطعة مكعبات)

2 x كوب فاصوليا بيضاء

2 x معلقة كبيرة سكر بنى

1 x كوب عصير طماطم

1 x كيلو لحمة بتلو

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة ورشستر صوص

1 x معلقة صغيرة مستردة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

الطريقة: تنقع الفاصوليا فى ماء بارد لمدة ليلة كاملة.

نصفى الفاصوليا وتغسل جيدا ثم نضعها فى إناء على النار ونضيف لها اللحم وتتبل بالمح والفلفل وتغطى بالماء وتترك على النار حتى تغلى.

ثم نغطى الإناء ونهدى النار ويترك لمدة نصف ساعة أو لحين أن تنضج الفاصوليا.

ننقل قطع اللحم لطاجن فرن والفاصوليا ثم نضيف كوب من سائل سلق الفاصوليا واللحم ونضيف باقى المكوناتعصير الطماطم والعسل الأسود والمستردة والسكر البنى والصوص ونخلطهم جيدا ثم نغطى الطاجن بورق فويل ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة ساعة.

يترك لمدة عشر دقائق حتى يهدأ ثم يقدم مع خبز محمص أو أرز أبيض بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة باللحمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الفاصوليا البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.