تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مكسيكى بالفاصوليا

القاهرة-لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب أرز بسمتى

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)

1 x علبة حبات ذرة (حلوة)

1 x علبة فاصوليا حمراء

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x عدد بصلة (مقطعة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة كمون

½ x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة الطريقة: يغسل الأرز بالماء جيدا ويصفى.

فى حلة على النار نشوح البصلة مع الزيت ثم نضيف بالأرز ويشوح جيدا.

هنضيف الطماطم ونقلب جيدا وبعدين نضيف جميع التوابل ونقلب مدة دقيقتين.

هنغطى الأرز بالماء الساخن ويترك حتى يتشرب الماء.

هنضيف الذرة والفاصوليا والفلفل الالوان ويغطى ويترك على نار هادئة حتى تمام النضج. يقدم ساخنا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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