تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالتونة والفاصوليا الحمرا

القاهرة-لايف استايل المقادير 400 x جرام مكرونة (مقصوصة)

200 x جرام فاصوليا حمراء (معلبة)

1 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x علبة تونة (قطع مصفاة)

1 x عود بصل أخضر (شرائح)

1 x معلقة كبيرة سويت شيللي

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مشوي ومقطع مكعبات)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة) الطريقة: نقوم بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.

في وعاء نقوم بمزج الفاصوليا مع التونة والبصل الأخضر والفلفل المشوي والصويا صوص والشيلي صوص والفلفل الأسود والملح حسب الحاجة.

نضيف المزيج إلى المكرونة ونقلب وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبكلويظ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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