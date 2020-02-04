تعرفي على طريقة إعداد وتحضير روستو الدجاج

القاهرة-لايف استايل المقادير 250 x جرام لحمة مفرومة

4 x معلقة كبيرة سمن

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة جنزبيل (جنزبيل وقرنفل وجوزة الطيب مطحونين)

1 x معلقة صغيرة قرنفل (مطحون)

1 x معلقة كبيرة نعناع (مفروم)

1 x معلقة كبيرة ريحان (مفروم)

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x معلقة كبيرة بقدونس مجفف (مفروك)

1 x معلقة كبيرة ريحان (مجفف مطحون)

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 x عدد دجاجة كاملة (كبيرة مخلية)

1 x عدد بصلة (كبيرة مبشورة)

1 x معلقة كبيرة نعناع مجفف (مطحون)

1 x عدد بيضة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: نحضر المكونات ونخلطهم جيداً مع بعض بملعقة سمنة واحده، نحضر الدجاجة المخليه ونحشيها ونقلها بخيط وإبرة المطبخ، وندهن الدجاجة بالسمنة ونلفها بورق فويل.

نحضر الصينية ونضع فيها الدجاجة ونضعها في الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ساعة، بعد ذلك نطفي الفرن ونشغل الشواية عل نار هادئة حتى تحمر لمدة نص ساعة، وتقطع شرائح تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب باللحمة المفرومة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة

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