تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبكلويظ

المقادير

400 x جرام مكرونة

4 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 ¼ x كوب كريمة لبّاني

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو بلح البحر (بكلويظ)

1 x حزمة أوراق الكرفس (مفرومة)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كوب جبن بارميزان مبشور

½ x كوب ماء (ساخن)

الطريقة:

نقوم بغسل المحار جيدا بالماء الجاري ونتركه في مصفاة.

نسخن قدر على نار عالية ونضع المحار لمدة دقيقتين حتى تبدأ حباته تتفتح ثم نعيد شطفه مرة اخرى حتى نتخلص من الرمل واي حبة لم تفتح نتخلص منها فورا.

نقوم بوضع معلقة زبدة مع معلقة زيت على النار ونشوح التوم الشرائح ونضيف المحار.

نضيف الكرفس ونقلب جيدا مع الملح والفلفل ونقلب على النار مدة عشر دقائق مع اضافة حوالي نصف كوب ماء ساخن.

نرفع من على النار ونتركه يبرد، ثم نقوم بأخذ قلب المحار مع ترك بعض الحبات سليمة.

نقوم بسلق المكرونة بالطريقة العادية.

في مقلاة واسعة نضع معلقة زبدة مع معلقة زيت.

نشوح التوم حتى تظهر رائحته ثم نضيف الكريمة وندعها حتى تقترب من الغليان.

نضيف الجبن البارميجان ونضيف قلب المحار والملح والفلفل ونقلب.

نضيف المكرونة ونقلب دقيقتين ثم نرفع الطبق من على النار ويزين بالحبات السليمة والبقدونس المفروم ويقدم ساخنا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بالدجاج

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالدجاج والزبدة