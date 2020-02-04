تعرف علي أهم أعراض التهاب الزائدة

التهاب الزائدة الدودية من المشاكل الصحية التى يصاب بها الكثيرون وتسبب ألما شديدا أسفل البطن فى الجهة اليمنى، وهنا قد يحتاج المريض لاستئصال الزائدة وذلك فى الحالات الشديدة، وضمن سلسلة موضوعات س وج نقدم كل ما تريد معرفته عن التهاب الزائدة الدودية وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س: ما هى أسباب الزائدة الدودية؟

: قد يكون التهاب الزائدة الدودية ناتج عن انسداد فى بطانة الزائدة، مما يؤدى للعدوى وتكاثر البكتيريا ويسبب التهاب بها، أو الاصابة بالديدان المعوية، ووجود أجسام غريبة فى الأمعاء.

س: ما هى أعراض التهاب الزائدة الدودية؟

ج: 1: الشعور بألم شديد فى الجانب الأيمن بالبطن.

2: ألم شديد حول السرة وفى الجزء السفلى من البطن.

3: الشعور بالتعب الشديد والارهاق ويزداد الأمر سوءا عند السعال أو الحركة.

4: الغثيان والقئ المستمر.

5: فقدان شديد فى الشهية.

6: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم نتيجة الالتهاب الشديد.

7: اضطرابات فى الجهاز الهضمى مثل الامساك والإسهال والمغص.

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8: انتفاخ شديد فى البطن.

س:كيف يتم تشخيص التهاب الزائدة الدودية؟

ج: يكون التشخيص عن طريق الفحص البدنى أو بعض الاختبارات الأخرى مثل اختبار "الدم، البول"، أو التصوير بالأشعة السينية.

س: ما هو علاج التهاب الزائدة الدودية؟

ج: فى الغالب يتم علاج التهاب الزائدة الدودية بأدوية المضاد الحيوى والمسكنات ولكن فى الحالات الصعبة يحتاج المريض لتدخل جراحى لإزالة الزائدة الدودية.

س: ما هى النصائح التى يجب اتباعها بعد إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية؟

ج: ينصح بتجنب النشاط الزائد عن حدة والالتزام بالراحة حتى لا يتعرض الجرح للنزيف أو الألم، مع الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة والاهتمام بالتغذية السليمة وتجنب المشروبات الغازية والكحولية.

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