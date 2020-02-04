شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض مرض القلب غثيان وقيء وآلام الحلق والفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض القلب من الأمراض الخطيرة التى تهدد الحياة، ومشاكل القلب تأتى مع علامات تحذير واضحة لا يوجد دائما ألم مزعج للصدر يتبعه سقوط على الأرض كما تشاهد فى الأفلام، بعض أعراض مرض القلب لا تحدث حتى فى الصدر، وليس من السهل دائمًا تحديد ما يحدث خاصة عند كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومرضى السكرى، أو ارتفاع الكولسترول فى الدم، أو ارتفاع ضغط الدم. ووفقا لموقع webmed فهناك أعراض لمرض القلب يجب الحذر منها، حيث إنها من حالات الطوارئ.

إنها العلامة الأكثر شيوعًا لمرض القلب، إذا كان لديك شريان مسدود أو كنت تعاني من أزمة قلبية فقد تشعر بألم أو ضيق أو ضغط في صدرك، عادة ما يستمر الشعور لفترة أطول من بضع دقائق، قد يحدث ذلك عندما تكون فى حالة راحة أو عندما تفعل شيئًا ماديًا.

ومن الممكن أن يصاب الشخص بمرض القلب أو نوبية قلبية دون الشعور بألم بالصدر، وهذا شائع بشكل خاص بين النساء.

بعض الناس لديهم هذه الأعراض خلال تعرضهم لمرض القلب، والنساء أيضا أكثر عرضة للتعرض لهذا النوع من أعراض مرض القلب أكثر من الرجال.

من أعراض مرض القلب والأزمة القلبية الكلاسيكية هو الألم الذى يشع أسفل الجانب الأيسر من الجسم.

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الكثير من الأشياء يمكن أن تجعل الشخص يفقد وعيه ويدخل فى نوبة إغماء أو الشعور بالدوار مثل عدم تناول الطعام والشراب لفترة طويلة أو وقف فجأة، ولكن إذا شعر فجأة بعدم الاستقرار ويصاحبه الشعوب بضيق فى الصدر أو ضيق فى التنفس فهى علامة على الإصابة بنوبة قلبية أو مرض القلب.

من المحتمل ألا يكون ألم الحلق أو الفك متعلقًا بالقلب، على الأرجح سبب ذلك هو مشكلة عضلية أو نزلات برد أو مشكلة فى الجيوب الأنفية، ولكن إذا شعر الشخص بألم أو ضغط فى وسط الصدر ينتشر فى الحلق أو الفك فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية ومرض القلب.

فى حالة الشعور بالتعب المفاجئ والإرهاق أو الانهيار بعد القيام بشيء لم يكن لديه مشكلة في القيام به في الماضي، مثل تسلق السلالم أو حمل البقالة من السيارة، فهذه علامة واضحة على مرض القلب، فهذه الأنواع من التغييرات المهمة هى أكثر أهمية بالنسبة للشخص المعرض لمرض القلب من كل وجع وألم قد يشعر به، قد يكون الإرهاق الشديد أو الضعف غير المبرر أحيانًا لعدة أيام فى كل مرة، من أعراض أمراض القلب، خاصة بالنسبة للنساء.

الشخير بصوت عال بشكل غير عادى الذى يبدو وكأن الشخص يلهث أو الاختناق يمكن أن يكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم، فى حالة تعرض الشخص للتوقف عن التنفس للحظات القصيرة عدة مرات في الليل هذا يضع ضغوطا إضافية على القلب مما يجعله أكثر عرضه للمرض.

الشعور بعرق بارد دون سبب واضح يمكن أن يشير إلى مرض القلب إذا حدث هذا مع أي من هذه الأعراض الأخرى، فهى علامة واضحة على أن الشخص مصاب بمرض القلب وهى حاله طوارئ يجب عدم إغفالها والتوجه إلى المستشفى فورا حفاظا على حياه الشخص.