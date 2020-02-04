الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 414 حالة

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 414 حالة، فيما سجلت 2345 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبي.



وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت، الإثنين، أن 475 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم حتى نهاية يوم الأحد.

وبحسب موقع صحيفة الشعب اليومية الصينية قالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي إن 147 شخصا خرجوا من المستشفى بعد الشفاء في يوم الأحد.

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وتوفي 361 شخصًا بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما تم الإبلاغ عن 17205 حالات إصابة مؤكدة في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير في الصين.

كان تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد ثقة المنظمة في قدرة الصين على احتواء تفشي وباء فيروس "كورونا الجديد" والقضاء عليه، ومعارضتها فرض قيود على السفر إلى الصين أو التجارة معها، موضحاً أن قرار المنظمة لا يمثل عدم ثقته بالصين.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.