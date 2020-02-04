الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 414 حالة

أعلنت الصين، الثلاثاء، تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية الاثنين.

ووفقا للتلفزيون الصيني، تم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 20438 حالة بينهم 425 وفيات.

يذكر أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات للسيطرة على الفيروس منها قطع ولاية هوباي بكالمها عن العالم وتم حجز أكثر من 56 مليون نسمة.

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وعلقت بكين الرحلات المنظمة وإلى الخارج، ومددت احتفالات رأس السنة الصينية.

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت، الإثنين، أن 475 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم حتى نهاية يوم الأحد.

وبحسب موقع صحيفة الشعب اليومية الصينية قالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي إن 147 شخصا خرجوا من المستشفى بعد الشفاء في يوم الأحد.

وتوفي 361 شخصًا بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما تم الإبلاغ عن 17205 حالات إصابة مؤكدة في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير في الصين.

كان تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أكد ثقة المنظمة في قدرة الصين على احتواء تفشي وباء فيروس "كورونا الجديد" والقضاء عليه، ومعارضتها فرض قيود على السفر إلى الصين أو التجارة معها، موضحاً أن قرار المنظمة لا يمثل عدم ثقته بالصين.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.