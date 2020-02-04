تعرف علي أهم الأطعمة التي تساعد في تقليل التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو المصطلح الشامل لآلام المفاصل أو أمراض المفاصل، كما أنه السبب الرئيسي للإعاقة أو عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، فهناك أكثر من 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، وينقسم هذا المرض إلى أربع فئات وهى هشاشة العظام، التهابات المفاصل الروماتويدي، العدوى، والنقرس، كما أن هناك اسباب تؤدي للإصابة بالتهاب المفاصل .

وللتخلص من الألم الخاص بالتهاب المفاصل يجب السيطرة عليه، ويتم ذلك عن طريق القيام بتناول نظام غذائي يساهم في التقليل من التهاب المفاصل، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " hhdresearch".

-القرنبيط والكرنب

أكد التقرير أن تناول القرنبيط والكرنب يعد من الأطعمة الهامة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، حيث إنهما يحتويان على مركب السولفورافان الذي يساعد على إبطاء تلف الغضروف، ويقلل التعرض للألم التهاب المفاصل، فهذه الخضراوات الصليبية غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل فيتامين A و C و K، ومن المعروف أن هذه الخلايا تحمي الخلايا من التعرض للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المزمن.

-الأوميجا3

الأحماض الدهنية الأوميجا3 من الأنظمة الغذائية الهامة لصحة الجسم، فهي تحارب الالتهابات، وتقلل فرص الإصابة بها، ولذا عليك تناول الأسماك وخاصة السلمون والتونة والماكريل أطعمة غنية بالأوميجا3، وأيضا المكسرات وبذور الشيا و البيض أيضا أطعمة غنية بالأوميجا3.

- الثوم والبصل

يحتوي الثوم والبصل على ثاني كبريتيد وهذا المركب يمنع تكوين الأنزيمات التي تسبب في تلف الغضروف، كما أنها أطعمة تحتوي علي مضادات الأكسدة التي تساهم في تخفيف الالتهابات، ولذا أنت تحتاج إلى حوالي 4 فصوص من الثوم للحصول علي فوائده وتقليل فرص الإصابة بالتهابات المفاصل.

-الكريز

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الكريز يحتوي على مضادات الأكسدة تسمى الأنثوسيانين، وهذا المركب يقلل فرص التعرض للالتهابات وخاصة التهابات المفاصل، كما أنه يقلل من الشعور بالألم.

- الكركم

الكركم هو التوابل المستخدمة على نطاق واسع في الطعام الهندي، ولديه تاريخ طويل في الطب الشعبي حيث أثبت كفائتة في علاج العديد من الالتهابات التي يتعرض لها الجسم، وخاصة التهابات المفاصل، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مادة الكركمين ومضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.

- فيتامين سي

فيتامين (سي) هو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهاب لتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، كما أنه يساعد على إصلاح العظام والغضاريف ويمكنك الحصول عليه بتناول هذه الأطعمة كالبرتقال والجريب فروت والفراولة والكيوي والأناناس والشمام .

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