دول "مجموعة السبع" تواجه كورونا

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رويترزالثلاثاء 2020/2/4 01:51 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس قتل 361 شخصا وأصاب 17 ألفا في الصين - أرشيفية
اتفق وزراء الصحة بمجموعة الدول السبع الصناعية البارزة، خلال مؤتمر عبر الهاتف، الإثنين، على تنسيق استجابتهم في التعامل مع فيروس "كورونا" الجديد.
وأعلنت وزارة الصحة الألمانية أن الاتفاق يشمل اللوائح المتعلقة بالسفر والإجراءات الاحتياطية والأبحاث الخاصة بالفيروس الجديد والتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ومع الصين.
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، في بيان: "الاستجابة المناسبة في التعامل مع الفيروس لا يمكن أن تتم إلا من خلال العمل المنسق دولياً وعلى المستوى الأوروبي، لأن الفيروس لا يعرف الحدود ولا الجنسيات"، مضيفاً أنه سيجتمع مع وزيري الصحة البريطاني والفرنسي، الثلاثاء.
وقتل الفيروس 361 شخصاً وأصاب 17 ألفاً في الصين وما لا يقل عن 171 في دول أخرى.
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