الصحة الأمريكية تعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا

سجلت السلطات الصحية الأمريكية، الإثنين، ثاني حالة انتقال لفيروس "كورونا" الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة، وأعلنت عن 5 إصابات جديدة، إحداها في ولاية ماساتشوستس و4 في كاليفورنيا.



وقالت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر"، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 11.



وكشفت ميسونير عن معلومات جديدة بشأن تطبيق إعلان رئاسي صدر الجمعة، حول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، وكذلك عن خطط الحجر الصحي.



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ويُستثنى من هذا القرار أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة، لكن سيتم إيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما إذا كانوا زاروا مدينة ووهان أو إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس.



وسيتم توجيه الركاب إلى 11 مطارا أمريكيا لإجراء مزيد من الفحوص الطبية، وإذا ظهرت على أي منهم أعراض الإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين الأمريكيين أو الذين يشملهم الإعفاء سيخضعون لتقييم طبي ولن يُسمح لهم باستكمال رحلاتهم.

وسيتم توجيه رحلات موظفي الحكومة الأمريكية الذين تقوم وزارة الخارجية بإجلائهم إلى قواعد عسكرية، ووضعهم في حجر صحي اتحادي لمدة 14 يوماً من مغادرتهم ووهان.

وسيسمح لمن لم تظهر عليه أعراض الإصابة باستكمال رحلته إلى وجهته النهائية، لكن سيُطلب منه البقاء في منزله بقدر الإمكان ومراقبة حالته الصحية على مدى 14 يوما أيضا.

وكشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.