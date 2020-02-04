الجزائر تجلي رعايا 3 دول عربية من ووهان الصينية

أجلت الجزائر، الإثنين، رعايا 3 دول عربية كانوا عالقين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.





وحطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي، على متنها 53 مسافراً بينهم 36 جزائرياً و10 تونسيين و4 موريتانيين و3 ليبيين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن القرار جاء بأمر من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، استجابة لطلب السلطات التونسية والموريتانية والليبية.

كما نقلت الطائرة ذاتها مساعدات طبية جزائرية عاجلة لسلطات مقاطعة ووهان الصينية، لمساعدتها على مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، تمثلت في 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات، و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز.

وبدورها، أعربت الحكومة الصينية عن "شكرها الخالص" لنظيرتها الجزائرية على المساعدات.

واستقبل العائدين من الصين بالمطار فريق طبي مختص؛ حيث تقرر نقل الرعايا التونسيين إلى بلادهم على متن طائرة عسكرية، فيما نُقل 50 آخرون من الجزائريين والموريتانيين والليبيين إلى فندق "الرايس" بالعاصمة.

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وقررت السلطات الجزائرية عزلهم بالفندق لمدة 14 يوماً كاملاً، على أن يتكفل بمتابعتهم فريق طبي ونفسي مختص، وهي الفترة الكافية للتأكد من ظهور أعراض المرض من عدمه، وفق بيان لوزارة الصحة الجزائرية.

كما عزلت الطائرة التي نقلتهم من مدينة ووهان الصينية في المطار الداخلي القديم، وقامت فرقة مختصة من خبراء بتنظيف الطائرة مرتدين أقنعة طبية تفادياً للعدوى.





وجاء تحرك السلطات بعد نداءات الاستغاثة التي وجهها الجزائريون المقيمون في المدينة الصينية، مطالبين بالإسراع بإجلائهم في أقرب وقت.

وأصدرت الخارجية الجزائرية بياناً، الإثنين، كشفت من خلاله تفاصيل الرحلة الجوية القادمة من مدينة ووهان الصينية، موضحة أن العملية تندرج في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية ومرافقة الجالية الوطنية بالخارج، والتجاوب الفوري مع انشغالاتها، لا سيما في هذه الظروف الخاصة.

كما جدد البيان "تضامن الجزائر التام ووقوفها إلى جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق في هذه المحنة".

وقررت السلطات الجزائرية، الإثنين، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومنذ الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية حالة استنفار عبر مطاراتها، تحسباً لدخول حالات مصابة بالفيروس، حيث تم تركيب كاميرات حرارية في 3 مطارات كبرى بالبلاد تستحوذ على العدد الأكبر من الرحلات الخارجية.

وتشهد الصين، منذ مطلع العام الجاري، تفشي فيروس "كورونا"، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة نحو 362، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و491 حالة، بحسب إحصاءات رسمية.