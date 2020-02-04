شكرا لقرائتكم خبر عن الفول والمكسرات بدائل ممتازة للحوم الحمراء.. للوقاية من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم الحمراء، والمصنعة ضارة بصحتك، حيث أن تناول لحم الخنزير، أو اللحم البقرى، مرتين فى الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 7 %، والوفاة المبكرة بنسبة تصل الى 3%، وفقا لدراسة أجريت على 30 ألف شخص، لمدة تصل إلى 30 عامًا من قبل باحثين أمريكيين.



اللحوم الحمراء تزيد خطر الاصابة بامراض القلب

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن اللحوم الحمراء تشمل اللحم البقرى، والضأن، ولحم الخنزير واللحوم المصنعة، أظهرت دراسة، أن تناول اللحوم الحمراء أو المعالجة مرتين فى الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك الوفاة المبكرة، ووجدت الدراسة التى أجريت على حوالى 30 ألف شخص، أن أولئك الذين لديهم حصتان فقط فى الأسبوع هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 3%.

ووفقًا للباحثين الأمريكيين، كان يعتبر السمك فقط آمنًا تمامًا، لكن الأسماك تفتقر إلى الوجبات الغذائية لمعظم الناس، وجاءت النتائج بعد أن أشار تقرير مثير للجدل فى العام الماضى، إلى أن الصلة بين اللحوم وأمراض القلب كانت ضعيفة للغاية، بحيث أن الأشخاص الذين يستبعدونها من نظامهم الغذائى لهذا السبب قد لا يزعجهم، تم تعريف "وجبة" من اللحوم الحمراء او اللحم المفروم فى الدراسة على أنها 115جرام.

وقالت البروفيسورة نورينا ألين، من جامعة نورث وسترن في شيكاغو، كبيرة الباحثين في البحث الحالى، إنه حتى التغيير البسيط قد يكون شيئًا جيدًا، مضيفة أنه فرق بسيط، لكن الأمر يستحق المحاولة لتقليل اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، اللحوم الحمراء تشمل لحم البقر والضأن ولحم الخنزير ولحم العجل والغزلان، واللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المقدد، والسلامى، ولحم البقر المحفوظ، و هى أى شيء تم تعديله عن طريق التدخين أو العلاج أو إضافة الملح أو المواد الحافظة، حيث زاد تناول اللحوم المصنعة مرتين فى الأسبوع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 7 %، واللحوم الحمراء غير المصنعة بنسبة 4%.



اللحم المفروم

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد ارتبط تناول الدواجن مرتين في الأسبوع، بزيادة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4%، لكن الباحثين قالوا إن هذه النتيجة أقل وضوحًا، وقد تكون مرتبطة بكيفية قيام شخص ما بطهو الدجاج، واستهلاك الجلد، وليس اللحوم نفسها.

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اللحوم الحمراء

وقال الدكتور فيكتور تشونج، المؤلف الرئيسي الذي يعمل حاليًا في جامعة كورنيل في نيويورك: "لقد تم ربط الدجاج المقلى، بالدهون التي تحتوى على الأحماض الدهنية غير المشبعة، وارتباط تناول الأسماك المقلية مع الأمراض المزمنة.



نقانق لحم الخنزير

واضافت الصحيفة، أصبحت الأنظمة الغذائية التي تقلل اللحوم، أو تمنعها تماما أكثر شيوعًا، وتتراوح الأسباب من الفوائد الصحية إلى المخاوف البيئية وقضايا رعاية الحيوان.

وقال البروفيسور ليندا فان هورن، مؤلف مشارك، وهو أيضًا من نورث وسترن وهو عضو في اللجنة الاستشارية للمبادئ التوجيهية الغذائية لعام 2020: إن الأسماك والمأكولات البحرية، ومصادر البروتين النباتية، مثل المكسرات، والبقوليات، بما في ذلك الفول والبازلاء، هي بدائل ممتازة للحوم وتستهلك بكثرة في الولايات المتحدة.

هل يجب أن تقطع اللحوم الحمراء؟ ماذا تقول الأدلة؟

اللحوم هي مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، ينصح الخبراء، بأننا لا نأكل أكثر من 70 جم (وزن مطبوخ) من اللحوم الحمراء والمصنعة يوميًا، وهو متوسط ​​الاستهلاك اليومي فى بريطانيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود صلة بين سرطان الأمعاء، واللحوم الحمراء، مثل اللحم البقري، والضأن، واللحوم المصنعة.

ينصح المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، بعدم تناول أكثر من 3 أجزاء من اللحوم الحمراء أسبوعيًا ويحثنا على "تجنب" اللحوم المصنعة، غالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة على مواد حافظة تعتمد على النيتروجين.