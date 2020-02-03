وفاة عروسين بسبب نسيانهما وجبة عشاء على البوتاجاز في القاهرة

لم تمر سوى 10 ساعات على انتهاء حفلة زفاف، إلاّ واكتشف أهل عروسين مصرعهما بسبب نسيانهما وجبة العشاء على البوتاجاز، ما أدى إلى تسرب الغاز واختناق العروسين داخل شقة الزوجية شمال القاهرة.

وتلقت غرفة إسعاف القاهرة بلاغاً من أسرتيهما، يفيد باكتشاف جثتي العروسين في الصباح الباكر عقب ليلة الزفاف، وبانتقال رجال الأمن للموقع، تبين أن العروسين لم يتناولا وجبة العشاء التي وجدت على البوتاجاز الذي سرب الغاز ما نتج عنه وفاتهما اختناقاً. فيما استبعدت التحقيقات الأولية أية شبهة جنائية، لاسيما أن المعاينة أكدت سلامة منافذ ومخارج الشقة، فحررت الواقعة «حادثة اختناق».

مصرع عروسين داخل الحمام ليلة زفافهما في الإسماعيلية

لقى عريس وعروسه مصرعهما، بمنطقة شارع السويس التابع لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، وذلك مختنقين داخل حمام منزلهما بسبب بخار المياه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بتلقيه بلاغا عن مصرع عروسين ليلة زفافهما وهما، سامح صديق شاكر 24 عاماً، وريموند رفعت عياد 24 عاماً، مقيمين بمنزلهما الكائن بمنطقة شارع السويس دائرة المركز، وذلك مختنقين داخل حمام منزلهما بسبب بخار المياه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان البلاغ برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، والعقيد ياسر عبد الرحيم مفتش مباحث القنطرة، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة ومعاونيه، وبفحص جثتي القتيلين تبين اختناق العروسين داخل حمام المنزل نتيجة بخار المياه.

بعد 36 ساعة من زواجهما.. مصرع عروسين اختناقا بالغاز في بني سويف

لقي عروسان مصرعهما، اليوم السبت، خنقًا بالغاز داخل شقتهما، بقرية “نزلة المشارقة” التابعة لمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، بعد 36 ساعة من زفافهما مساء يوم الخميس الماضي، وانتقل مفتش الصحة لمعاينة جثتي العروسين، وصّرحت النيابة العامة بدفنهما.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من سمير رمضان، 48 عاما، أمين شرطة، مقيم قرية نزلة المشارقة بدائرة المركز، يفيد بوفاة نجله “باسم”، 24 عاما، وعروسته رقية عبدالتواب محمد، 18 عاما، داخل شقتهما بذات العنوان.

وانتقل مأمور المركز على رأس قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد بهجت، رئيس المباحث، والنقيب أسامة محروس، معاون المباحث، وسيارة إسعاف من وحدة إهناسيا، إلى القرية، وتبين وفاة العروسين بعد أقل من 36 ساعة من زفافهما، مساء يوم الخميس الماضي.

وتبين من التحريات وأقوال أسرة العروسين، أن والدة العريس صعدت، ظهر اليوم، لشقة نجلها للاطمئنان على العروسان، بعد تأخرهما في النزول من شقتهما، ومع تكرار الضغط على جرس الشقة، دون استيقاظهما، اضطرت الأسرة لكسر الباب، ليجدوا العروسان متوفيان داخل الشقة.

وبانتداب مفتش الصحة، أقر بأن سبب الوفاة يرجع لاختناق العروسين نتيجة استنشاقهما كميات كبيرة من الغاز، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قّرر مدير نيابة إهناسيا التصريح بدفن الجثتين.

أثبت تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، سلامة القوى العقلية والنفسية لقاتل زوجته في ليلة الزفاف، بعد قرار محكمة جنايات شبين الكوم إيداعة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة شهرين للتأكد من سلامته، بعد طلب الدفاع.

مصرع عروسان في المنوفية

حيث لقي عروسان بقرية البتانون التابعة لشبين الكوم بالمنوفية، مصرعهما، الأحد، إثر تسرب الغاز بشقتهما

تلقي اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير ادارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بتلقي المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، إخطارًا يفيد بمصرع “محمد.ق”، وزوجته ” آيه.ط”، خنقًا أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية البتانون

وبالانتقال والفحص وسؤال أهل العريس، أكدوا أنهما متزوجان منذ شهر وأنهم شعروا برائحة غاز بكثرة في شقة نجلهم، وبالانتقال للشقه تبين…..

ثم نتحول لحادث اخر

الحادثة كانت في محافظة الاقصر في الصعيد وكنا قد سلطنا الضوء على هذا الملف ولكن ناتي لاحدث ضحية للموت ليلة الزفاف.

حيث لقي شاب يدعى “أحمد.ع.ا” 29 سنة مقيم بمنطقة الكرنك مصرعه، وذلك لدى استقلاله دراجة بخارية بوسط مدينة الأقصر، خلال توزيعه دعوات حفل زفافه على جيرانه وأصدقاؤه بمدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الأقصر العام، وذلك لفحصها والتصريح بتسليمها لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وناتي لحادث اخر :

الفرحة والسعادة لم تغادر قسمات وجهه، لكنها لم تدم طويلاً، فتوجه الشاب العشريني لشراء بدلة حفل زفافه، ولم تكتمل رحلته، وسرعان ما اصطدمت الدراجة النارية التي كان يستقلها بصحبة شقيقه بسيارة ملاكي كانت تسير بسرعة كبيرة في شارع جامعة الدول العربية في محافظة الجيزة، فتوفي العريس «صلاح.ك» 22 سنة، في الحال، بينما أصيب شقيقه بإصابات بالغة.

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استمعت النيابة العامة لأقوال شقيق العريس المصاب ويدعى «إسلام»، وقال إنهما توجها إلى أحد المطاعم الشهيرة بجامعة الدول العربية، ثم توقفا جانباً في بداية شارع سوريا، لتناول الطعام، وفجأة جاءت سيارة «جيب رانجلر» عدت مسرعة، وفجأة رجعت تاني كانت عايزة تدخل شارع سوريا، وهي راجعة خبطتنا واحنا ماشيين بالموتوسيكل وصلاح مات في الحال».

وأضاف شقيق العريس: «العربية كان فيها شاب مش مصري، ومعاه بنتين واحدة منهم شغالة في ملهى ليلي، وهو نزل من العربية يشوف حصل إيه، وواحدة من البنتين قالتله يلا أجري بسرعة وفعلاً هرب، والناس حاولت تلحق العربية، وتقف قدامها لكن مقدروش وهو جري بالعربية، والإسعاف نقلت صلاح إلى ثلاجة المستشفى».

وتمكنت الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة في الحادث، والتحفظ عليها، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك بشكل أسرع للقبض على المتهم قائد السيارة، وخصوصاً بعد التعرف على إحدى الفتيات التي كانت تستقل السيارة معه، والتي تعمل في ملهى ليلي بالمهندسين.

وقال مصدر أمني إن الحادث هو حادث تصادم بشارع جامعة الدول العربية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تباشر عملها في إجراء التحريات حول الواقعة، وتكثف جهودها للقبض على المتهم، لعرضه على جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

ثم نتحول لحداث اكثر شناعة:

وفي يونيو 2016، لفظ عروسين انفاسهم الأخيرة، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بني سويف العام، متأثرين بإصابتهم، في حادث انقلاب سيارتهم أثناء زفة حفل الزفاف، أمام قرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف.

وأوضحت التقارير إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى على الطريق الزراعي بني سويف الفيوم أمام قرية الدوالطة بمركز بني سويف، ما تسبب في انقلاب السيارة الملاكي.وشخصت حالة إسلام سيد محمد، 25 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وكسور “العريس”، وإيمان محمد أحمد، 19 عامًا، ومصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وكسور “العروسة”، وجرى احتجازهما في غرفة العناية المركزة لخطورة حالتهم، حتى لفظا انفاسهم الأخيرة.

وتبين أن السيارة الملاكي كانت تقل العروسين في زفة من مدينة بني سويف في طريق قاعة حفل الزفاف بقرية بليفيا التابعة لمركز بني سويف، مسقط رأس العروسين.

ثم نتحول لحادث مأساوي :

لقي عروسان بقرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية مصرعهما خنقا داخل حمام المنزل بسبب بخار المياه.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من أهالي قرية سنتماي يفيد بمصرع عروسين داخل شقتهما بالقرية.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع “عمرو.أ”، 27 سنة، وعروسه “لوريان.أ” 24 سنة، مختنقين داخل حمام المنزل، وكشفت التحريات التي أجريت حول الواقعة أن حفل العرس كان بالأمس، وأثناء تواجدهما بالحمام اختنقا نتيجة بخار المياه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة وتم عمل المعاينة المبدئية للمكان وللجثمانين، وورد تقرير مفتش الصحة الذي يؤكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ناتج عن بخار المياه الساخنة، وقررت النيابة العامة تسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت بالدفن.

لقي عروسان مصرعهما، اليوم الأحد، خنقا بالغاز، في ليلة زفافهما داخل حمام شقة الزوجية، في بولاق الدكرور، بعدما اكتشف أهليتهما الحادث عندما ذهبا لهما لتهنئتهما بالزفاف، وتم نقلهما إلى المستشفى

وكان مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء خالد شلبي، قد تلقى إخطاراً بمصرع شخص وعروسته داخل مسكنهما خنقا، نتيجة تسريب الغاز أثناء الاستحمام.

وعقب تقنين الإجراءت تبين أن الجثتين لعروسين تم زفافهما داخل سكنهما بمنطقة بولاق الدكرور، فيما اكتشف الحادث أثناء ذهاب أهالي العروسين لزيارتهما، وعندما لم يجيبا عليهما استعانوا ببعض ذويهم، وقاموا بكسر باب الشقة فوجدوا العروسين ملقاة بأرضية الحمام.

وبأجراء التحريات التي جرت بمعرفه رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، العميد درويش حسين، ورئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور المقدم هاني الحسيني، أن المتوفيين كانا في بداية شهر العسل، وكانا يستحمان بينما لقي مصرعهما بسبب تسريب الغاز.

وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، فيما حرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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