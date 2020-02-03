حدَّاد يلقي جثَّة زوجته على الطريق بعد أيام من الزواج العرفي

شهدت العاصمة المصرية واقعة غريبة من نوعها، احتوت على تفاصيل صادمة، حيث لفظت عروس أنفاسها الأخيرة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها، بعد 5 أيام من زواجهما.

وفي التفاصيل، فقد عثرت قوات الأمن على جثة فتاة مدربة “قيادة سيارات”على طريق “القاهرة – السويس”، وبفحص الجثة اتضح انها خالية من أي آثار ضرب او عنف على الجسد، فتم عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على مرتكب الجريمة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان، والاستعانة بتحريات الأمن توصلت إلى أن السيدة “عروس”، حيث تزوجت من حداد عرفيًا وكانت معه في شقته بمدينة بدر، وأثناء العلاقة الحميمة بينهما شعرت بإرهاق شديد ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على الزوج وبمواجهته أكد ما سبق، مشيرًا أنه استعان بصديقه للتخلص من الجثة، خاصة أنه لم يكن أحد يعلم بزواجهما، وقاما بإلقائها على طريق القاهرة-السويس وفرا هاربين.

تم ضبط صديقه والسيارة المستخدمة في الحادث، وإحالتهما للنيابة للتحقيق، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية.

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