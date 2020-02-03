دراسة: إجهاد منتصف العمر يقلص الدماغ ويجعل الذاكرة أسوأ

الإثنين 3 فبراير 2020

اكتشف العلماء أن التعرض للضغط في منتصف العمر يمكن أن يجعل عقلك يتقلص ويجعل ذاكرتك أسوأ.



وتبين أن آثار تقلص الدماغ بسبب الإجهاد، والتي تم تحديدها لدى الأشخاص في الأربعينات من العمر ممن لا يعانون من علامات الخرف، سببها هرمون الكورتيزول.

وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد قد يكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بالخرف.

ويجعل الإجهاد مهارات التفكير لدى المصاب بها أسوأ، وفقا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، ونشرت نتائجها في مجلة "Neurology".

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وقام العلماء بقيادة الدكتور جاستين إتشو-تشيجوي، بدراسة 2231 شخصا بمتوسط عمر يبلغ 49 عاما، غير مصابين بالخرف.

وأكد فريق العلماء أن "دراستنا كشفت عن علامات فقدان الذاكرة وتقلص المخ لدى الأشخاص في منتصف العمر قبل ظهور أعراض الخرف عليهم، ولذلك، من المهم أن يجد الناس طرقا لتقليل الضغط، مثل الحصول على قسط كاف من النوم أو ممارسة التمارين الرياضية المعتدل، أو دمج تقنيات الاسترخاء في حياتهم اليومية، أو سؤال طبيبهم عن مستويات الكورتيزول لديهم وتناول أدوية خفض الكورتيزول إذا لزم الأمر".

ويمكن للمعدل الطبيعي من هرمون الكورتيزول أن يساعد في تقليل الالتهاب، والتحكم في مستوى الغلوكوز في الدم وضغط الدم، وتنظيم التمثيل الغذائي والمساعدة في الاستجابة المناعية.

والكورتيزول هو هرمون التوتر الذي تفرزه الغدة الكظرية، وقد يكون ارتفاع مستوياته بسبب الإجهاد أو ظروف طبية محددة أو تناول بعض الأدوية.