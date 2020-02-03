"الصحة الألمانية": حالة مصابي "كورونا" جيدة

أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، الإثنين، أن حالة المصابين الـ10 بفيروس "كورونا" الجديد جيدة حتى الآن.

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ووفقا للوزارة فإن المرضى الـ8 في الولاية بحالة صحية مستقرة، مشيرة إلى أن بعضهم لديه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

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كانت السلطات الصحية في ألمانيا اكتشفت إصابة 7 عاملين في شركة في مدينة شتوكدورف القريبة من ميونيخ، بالفيروس المتحور بالإضافة إلى اكتشاف إصابة ابن أحد المصابين.

ويرجع سبب الإصابة إلى أن إحدى زميلات العاملين في الشركة قدمت إليهم في زيارة من الصين، لكنها لم تلحظ إصابتها بالمرض إلا خلال رحلة العودة.

وفي سياق متصل، اكتشف إصابة شخصين آخرين كانوا ضمن مجموعة الأشخاص الذين أعادتهم السلطات الألمانية على متن طائرة تابعة للجيش من مدينة ووهان الصينية المتضررة بشدة من ظهور السلالة الجديدة للفيروس.

وقال رينيه جوتشالك، مدير المكتب الصحي في فرانكفورت، عن حالة هذين الشخصين: "هما خاليان من الأعراض وشخصان صحيحان"، لكنه أكد ضرورة بقائهما في العزل الطبي حتى يثبت خلوهما من الفيروس.

ووضع أفراد المجموعة العائدة من الصين (120 شخصا) في الحجر الصحي داخل ثكنة عسكرية في مدينة جرمرسهايم، وقال فريتس برشتل، رئيس سلطة المدينة، إنه لا تزال لا توجد علامات تشير إلى احتمال ظهور المرض بين سكان المدينة.