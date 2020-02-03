مصر تستعد لاستقبال رعاياها القادمين من الصين

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، الإجراءات الوقائية بمطار العلمين، غرب مدينة الإسكندرية شمال مصر، لاستقبال الطائرة المقرر وصولها في وقت لاحق، وتقل المصريين العائدين من الصين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد بها.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن الوزيرة تتابع خطة المحاكاة التي أجريت بمطار العلمين لاستقبال الوافدين، بما فيها كافة الإجراءات الوقائية المقرر اتخاذها سواء للوافدين أو أطقم الطائرة، أو ضباط الجوازات.

وأضاف "مجاهد" في بيان: "اطمأنت وزيرة الصحة على وجود كافة المستلزمات الطبية، وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، لوقاية الطاقم الطبي والإداري وضباط الداخلية".

وتابع: "كما راجعت الوزيرة خطة نقل الوافدين، بداية من مهبط الطائرة، حتى الوصول إلى مقر إقامتهم بالحجر الصحي، وراجعت تمركز سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم المنتشرة بمهبط المطار".





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ووفقًا للبيان، فإن وزيرة الصحة المصرية شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها، من حيث رشها بالمواد الوقائية اللازمة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.



ولفتت إلى أن الطائرة على متنها المصريين ومنهم أطفال، بالإضافة إلى 14 فرداً من طاقم الطائرة، و8 من الفريق الطبي الذي غادر لمرافقة ركاب الطائرة لتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.





وأكدت الدكتورة هالة زايد جاهزية الحجر الصحي المخصص لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من دولة الصين، وتأهب الأطقم الطبية والإدارية من كافة التخصصات، وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والمسكن والإعاشة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من الصين.

وأشارت الوزيرة أيضاً إلى جاهزية مستشفى الإخلاء، وإمدادها بكافة التخصصات، ومنها "النساء والولادة"، حيث من المتوقع وصول سيدة في الشهور الأخيرة من الحمل.

كما اطمأنت على زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى، وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الأشعة، ووصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

وأكد البيان أن وزارة الصحة المصرية رفعت درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، وتتابع الموقف أولا بأول فيما يخص فيروس كورونا الجديد.

واختتم البيان بتأكيد أن الوضع في مصر مطمئن وآمن، ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية، وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.