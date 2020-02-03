كيف تواجهين مشكلة ثبات الوزن بعد عملية تكميم المعدة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بحسب أخصائية التغذية روان منذر الجعبري، تلجأ السيدة إلى عملية تكميم المعدة بناء على قرار الطبيب للحصول على أفضل النتائج والوصول إلى وزن مثالي وخسارة وزنها الزائد.

إلا أن ما تتفاجأ به على الرغم من اكتمال العملية ونجاحها، هو استمرارية معاناتها من الوزن الزائد والدخول في مشكلة ثبات الوزن، الأمر الذي يوقعها في حيرة لمعرفة أين تكمن المشكلة.

إلا أنه وفي الكثير من الحالات يكون السبب الأول لثبات الوزن، هو عدم اتباع نظام غذائي مناسب لحالتها، حتى وإن كانت تتناول كميات قليلة من الطعام.

وهذا ما يدعوها للانتباه إلى بعض الأمور التي يفترض الالتزام بها ما بعد إجراء عملية التكميم، منها نوعية الطعام وأصنافه وطريقة تحضيره قبل الاهتمام بالكمية نفسها.

كما أن العادات غير الصحية هي التي ستصعّب عليها نزول الوزن، إن لم تبتعد عن الحلويات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والتوقف عن خلط السوائل مع الأطعمة الصلبة، فبالرغم من صغر حجم المعدة وتناول كميات أقل من الطعام، إلا أنه ما زال عليها الحذر من نوعيات الأطعمة المتناولة.

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أما بخصوص السوائل، من المفروض الإكثار منها، شريطة شربها قبل تناول الطعام أو بعده بنصف ساعة، والتركيز على شرب الماء بصورة أكبر لمساهمته في تحسين معدل الحرق وخسارة الوزن، على أن يوزع على مدار اليوم بأكمله لتجنب حبس السوائل.

من التحذيرات أيضا تجنب ملء المعدة بالسلَطات، ومحاولة الموازنة ما بين احتياج جسمها للكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية التي تساهم بحرق الدهون الموجودة أصلا في الجسم، والتي يستطيع تحديدها أخصائي التغذية بناء على طبيعة جسمها.

الابتعاد قدر الإمكان عن اللحوم المصنعة والأكل الدسم والوجبات السريعة، والتركيز على الوجبات الصحية الثلاث، مع أهمية تناول سناكات بين الوجبات، شريطة الالتزام بالكميات والأوقات بغرض زيادة معدل الحرق.

ولحصولها على الفيتامينات الضرورية يجب الإكثار من تناول الفواكه التي يحددها لها الأخصائي، مع ممارسة رياضة المشي من 30 – 45 دقيقة، وأن تكون آخر وجبة تتناولها قبل النوم بأربع ساعات، والتركيز على النوم لساعات كافية نظرا لأهمية النوم المريح والجيد في خسارة وزنها.

إن المتابعة ما بعد عملية التكميم والإرادة وتغيير نمط الحياة التي ستتبعها المرأة هي من المفاتيح التي ستوصلها إلى هدفها في نزول الوزن ثم ثباته.

عن مشكلة ثبات الوزن ما بعد عملية تكميم المعدة، التقت "فوشيا" أخصائية التغذية روان منذر الجعبري، لتوضح الطرق التي عليها الالتزام بها أو التي عليها تجنبها.