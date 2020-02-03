الأميرة بياتريس لن تتزوج في وندسور وقد تحصل على حفل استقبال غير عادي

تحدثت تقارير سابقة عن أن الأميرة بياتريس (Princess Beatrice)، وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو (Prince Andrew) دوق يورك، وحفيدة ملكة بريطانيا، لن تحصل على حفل زفاف ملكي على غرار ابني عمها، الأميرين وليام (Prince William) وهاري (Prince Harry) أو حفل زفاف شقيقتها الصغرى الأميرة يوجين (Princess Eugenie)، إلا أن تقارير جديدة تحدثت عن أن الأميرة بياتريس ستحصل على حفل استقبال غير عادي لحفل زفافها.

صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت تقرير جديد في ذات السياق، تحدثت فيه عن أن الجدل المثار مؤخرا حول مقابلة الأمير أندرو التلفزيونية الأخيرية التي فشل خلالها في إزالة الشكوك حول مزاعم تورطه في قضية اغتصاب وإتجار بالبشر، لم يتسبب فقط في اضطراره اعتزال العمل الرسمي، وإنما أثر أيضا على فرص حصول الأميرة بياتريس وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي الأصل إدواردو مابيلي موزي (Edoardo Mapelli Mozzi) على حفل زفاف ملكي في وندسور، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الأميرة بياتريس لن تحصل على حفل زفاف في وندسور على غرار شقيقتها الصغرى، وإنما سيحصلان على حفل زفاف خاص يقام في لندن ويقتصر الحضور فيه على أفراد عائلتيها وأصدقائهما المقربين، إلا أن الملكة عرضت على بياتريس إقامة حفل استقبال في قصر باكنغهام بمناسبة حفل زفافها، وهو عرض تلقته الأميرة بياتريس "بالكثير من السعادة وكانت ممتنة لقبوله"، وذلك طبقا لما قاله المصدر والذي قال أيضا: "لقد كانت لفتة رائعة من الملكة وتعني الكثير بالنسبة لبياتريس خاصة أن حفل استقبال زفاف بياتريس سيكون الأول من نوعه منذ حفل زفاف وليام وكاثرين في عام 2011".

الصحيفة تحدثت أيضا في تقريرها عن أن حفل زفاف الأميرة بياتريس من المتوقع أن يقام في منطقة وسط لندن في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الموقع المحدد لإقامة حفل الزفاف لم تكشف عنه الأميرة بياتريس، إلا أنه من المرجح أن يكون في كنيسة الحرس في ثكنات ولنجتون (Guards' Chapel at Wellington Barracks) إلا أن ذلك الخيار قد لا يكون متاحا أمام الأميرة بياتريس نظرا لحقيقة أن منصب والدها دوق يورك كقائد لحرس غرينادي (Grenadier Guards) أصبح في موضع شك في ظل الجدل المثار حوله في الوقت الحالي، ومن بين الاحتمالات الأخرى إقامة حفل الزفاف في الكنيسة الملكية (Chapel Royal) أو كنيسة الملكة (Queen's Chapel) في لندن إن كان كلاهما أقل من أن يتسع للعدد الكبير من أصدقاء الأميرة بياتريس وزوجها المستقبلي.

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