خلطات سهلة من مطبخك لنضارة بشرة الجامعيات

تحتاج الفتاة الجامعية إلى ماسكات عملية وسهلة تناسب وتيرة حياتها السريعة، لتحافظ على بشرتها مع الخروج اليومي، والتعرض للأتربة والجراثيم. وهو ما سنقدمه لكِ اليوم بخلطات سهلة من مطبخكِ.



خليط الملح وزيت الزيتون والزبادي

المكونات

- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم اتركيها على البشرة من 5-7 دقائق.

اغسلي بشرتكِ بعدها بالماء الفاتر.

جربي الخلطة مرة واحدة أسبوعيًا، للحصول على بشرة نضرة.

خليط الشوفان والحليب

ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة من السكر البني

- ملعقة كبيرة حليب

- 10 نقاط زيت لوز حلو

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اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على الجسم.

اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف لإزالة الجلد الميت.

كرري الماسك مرة واحدة اسبوعيا لنضارة وصحة بشرتك.

خليط القهوة وزيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من حبوب القهوة المطحونة الخام

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



اخلطي زيت جوز الهند مع القهوة.

ضعي الخليط على بشرتك مع الفرك بلطف بحركة دائرية، واستمري لمدة دقيقة.

اتركي الماسك لعدة دقائق أخرى، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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