شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على الدواء الأول لعلاج حساسية الفول السودانى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على عقارجديد وهو عبارة عن أكياس أو كبسولات بودر لتخفيف ردود الفعل التحسسية للفول السودانى ، بما في ذلك الحساسية المفرطة ، والتي قد تحدث مع التعرض للفول السوداني.

ويعتبر الدواء مسحوقا يتم تصنيعه من الفول السوداني وتعبئته في كبسولات مشفرة بالألوان من أجل تدريج الجرعات وزيادتها، يتم إفراغ المسحوق من الكبسولات أو الكيس ويخلط بكمية صغيرة من المواد شبه الصلبة - مثل التفاح أو الزبادي أو البودنج - التي يستهلكها المريض بعد ذلك.

وقال الباحثون إنه يمكن البدء بالعلاج بالعقار الجديد عند الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 17 عامًا مع تشخيص مؤكد لحساسية الفول السوداني ويمكن أن يستمر في الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات وما فوق.

ويجب على أولئك الذين يتناولون عقار "بالفورزيا" الاستمرار في تجنب الفول السوداني في وجباتهم الغذائية.

وقال "بيتر ماركس" ، مدير مركز تقييم وبحوث الأحياء في إدارة الأغذية والأدوية FDA ، "تؤثر حساسية الفول السوداني على ما يقرب من مليون طفل في الولايات المتحدة وفقط واحد من كل 5 من هؤلاء الأطفال سيتفوقون على حساسيتهم، ولأنه لا يوجد علاج ، يجب على الأفراد الذين يعانون من الحساسية تجنب التعرض بشكل صارم لمنع ردود الفعل الشديدة والتي قد تهدد حياتهم.

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وتعتبر حساسية الفول السوداني هي حالة يحدد فيها الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ حتى كميات صغيرة من الفول السوداني بأنها ضارة.

ومخاطر حساسية الفول السودانى قد تكون قاتلة لأن ردود الفعل التحسسية للفول السوداني لا يمكن التنبؤ بها في حدوثها وفي كيفية ظهورها ، مع بعض الأفراد الذين يعانون من ردود فعل شديدة من كميات ضئيلة.

ويمكن أن تظهر الأعراض الجسدية في غضون ثوان من التعرض وقد تشمل ردود فعل الجلد (مثل الاحمرار أو التورم) أو الانزعاج الهضمي أو ردود الفعل الأكثر خطورة ، مثل انقباض الحلق والمجرى الهوائي وفقدان تدفق الدم الكافي للأعضاء الحيوية في الجسم.

ويمكن استخدام مضادات الهيستامين وإيبينيفرين لعلاج الحساسية ، ولكن يمكن أن تكون التفاعلات الشديدة قاتلة حتى مع العلاج الفوري المناسب.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعلاج الجديد كانت آلام في البطن والقيء والغثيان وخز في الفم والحكة (بما في ذلك في الفم والأذنين) والسعال وسيلان الأنف وتهيج الحلق.