شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان حالة الطوارئ فى نيجيريا.. حقائق حول فيروس لاسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار الخوف والرعب حول "فيروس كورونا" في الصين، أعلنت حكومته نيجيريا في أفريقيا حالة الطوارئ فى البلاد، وذلك بسبب انتشار" فيروس لاسا"، والتي تسببت في وفاة 41 شخصا خلال شهر واحد.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، أن فيروس لاسا من نفس عائلة فيروس ايبولا وماربورج، ومن أبرز أعراض هذا المرض:

- ارتفاع شديد في درجات حرارة الجسم.

- يتعرض الجسم لفشل في الأعضاء.

- التعرض للإصابة بنزيف حاد.



ما هو فيروس لاسا

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أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن حمي "لاسا" تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة براز الفئران أو ملامسة الفئران طعام الأشخاص وأدواتهم، أو تناول البشر للحوم الفئران، كما أن قلة النظافة الشخصية والمحيطة بالأشخاص تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة فرص انتشار الحمي، كما يمكن أيضا انتقال هذه الحمي عن طريق الدم أو السائل الأنفي واللعاب، أو عن طريق الاتصال الجنسي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن حمى لاسا تعد من مرض نزيفي فيروسي حاد، ويتسبب في تعرض الشخص المصاب به للوفاة نتيجة للنزيف الذي يتعرض له الشخص.

كما أن حمي لاسا تدوم لفترة تتراوح بين يومين و21 يوماً ويظهر في غرب أفريقيا، وينتقل فيروس لاسا إلى الإنسان عن طريق ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها. وخاصة الفئران.



علاج فيروس لاسا

ويمكن أن تنتقل العدوى الخاصة بفيروس لاسا، من شخص إلى آخر أو في المختبرات وأيضا في المستشفيات التي تفتقر إلى تدابير كافية للوقاية من العدوى ومكافحتها.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن علاج فيروس لاسا يكون عن طريق امداد الجسم بالسوائل التي يحتاجها والتي تساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم، والمساهم في مكافحة المرض بشكل كبير، وهذا يزيد من فرص البقاء علي قيد الحياة.