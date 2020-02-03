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قال خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا، البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، إن الأطفال أقل قدرة على التحمل وأكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، لذلك يجب زيادة قدرتهم على التحمل، من خلال التغذية السليمة والنظيفة وإجراءات الحماية والوقاية لكن من الضروري تزويدهم بثلاث فيتامينات أساسية.
وفي هذا الإطار، أكّد الخبير أنّ هناك ثلاثة فيتامينات مهمة للأطفال، خاصة لمنع فيروس كورونا، إنها فيتامين “أ”، وفيتامين “ج” ، وفيتامين “د”.
وأوضح البروفيسور أنّ وظيفة فيتامين “أ” هي تعزيز مناعة الطفل ونموه، وقال البروفيسور سابتاواتي “الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “أ” هي الأسماك والجبن والقريدس والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة”.
أما فيتامين “سي” فهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدينا، وأشار البروفيسور إلى “الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) هي الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجا والكيوي والبرتقال والجوافة”.
وتشير جميع الأبحاث العالمية لإصابة أغلب الأشخاص حول العالم بنقص فيتامين “D” حيث يعاني حوالي50% من الأشخاص في العالم من نقص الفيتامين، وأكد البروفيسور أنه أحد أهم أدوات المناعة في الجسم وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين “د” من الشمس، يمكنك أيضًا الحصول عليه من البيض والأسماك والفطر والحبوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. أعطوا أولادكم هذه الفيتامينات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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