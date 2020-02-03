شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخاطر يسببها تناول جرعات زائدة من فيتامين «c».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتبر فيتامين «c»، من أهم العناصر الغذائية المهم للصحة العامة، حيث يقاوم نزلات البرد ويساعد على الحفاظ على صحة خلايا الجسم ويساعد أيضًا على نمو الأنسجة وإصلاحها.

ويعتبر البرتقال واليمون والجوافة أكثر المصادر شيوعًا لفيتامين c، حيث إن الجسم لا ينتجه بل يعتمد فقط على المصادر الغذائية الغنية به، لكن على الرغم من فوائد فيتامين c للجسم إلا أن تناول جرعات زائدة منه قد يعرض الجسم لمخاطر صحية.

وتتراوح الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين «c»، من 65 إلى 90 ملليجرام والحد الأقصى 2000 ملليجرام بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فتتراوح الكمية الموصى بها من 65 إلى 75 ملليجرام على أن يكون الحد الأقصى كذلك 2000 ملليجرام، بينما تكون الكمية الموصى بها يوميًا للأطفال هي 45 ملليجرام.

ويشيرموقع «boldsky» إلى الآثار الجانبية التي قد يعرضك لها تناول جرعة زائدة من الفيتامين وفقًا لخبراء الصحة..

1ـ مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب الكثير من فيتامين «C» تشنجات في المعدة والغثيان والإسهال، يحدث هذا عندما لا يتم امتصاص فيتامين بشكل صحيح عن طريق الجهاز الهضمي بسبب تناول جرعة زائدة، ويتم حل المشكلات في هذه الحالة عندما يتم تقليل الجرعة أو إيقافها مؤقتًا.

2ـ حصوات في الكلى

تناول جرعات زائدة من «c»، يتسبب في تكوين كميات أكبر من مادة تسمى «أوكسالات» والتي تفرز في البول مما يجعلها تتحد مع الكالسيوم بكميات كبيرة مما يتسبب في تكوين حصوات الكلى، ومن الأفضل بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مشاكل صحية في الكلى أن يبتعدوا عن تناول جرعات زائدة من هذا المكمل الغذائي أو حتى الفواكه الغنية به.

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3ـ تلف الأنسجة

يعمل فيتامين «c» على تسهيل امتصاص الحديد ومنع فقر الدم، لذلك قد يواجه الأفراد الذين يعانون من مرض وراثي يُعرف باسم نقص صباغ الدموي، من تلف الأنسجة عندما يمتد استهلاكهم فيتامين C بجرعات كبيرة على المدى الطويل.

4ـ أمراض القلب والأوعية الدموية

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من مكملات فيتامين «c» يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وتكو نسبة الخطورة أعلى عند الأشخاص الذين مشاكل صحية تتعلق بالقلب.

5ـ تلف الحمض النووي

توصل الباحثون إلى أن تناول جرعات زائدة من فيتامين«C» لفترات طويلة يمكن أن يتلف ويغير الحمض النووي الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أمراض تهدد الحياة مثل السرطان.

6ـ التفاعل مع بعض الأدوية

وجد الباحثون أن فيتامين C يتفاعل سلبًا مع بعض الأدوية، وقد لوحظ أن جرعات عالية منه يمكن أن تؤثر على المادة الفعالة للعقاقير أو إظهار أثار جانبية بعد تناولها أو قد يأتي بنتيجة عكسية.

7ـ البول الدموي

الدم في البول واحدة من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا من جرعة زائدة من فيتامين C، وهو ما يسمى «البول الدموي»، ويمكن أن يصاحب ذلك نوع من الألم في المعدة.