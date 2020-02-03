شكرا لقرائتكم خبر عن «الثوم».. مضاد حيوي قوي وعلاج طبيعي لأمراض خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعد الثوم من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، فهو كنز كبير ومضاد حيوي قوي وفعال للجسم، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر المهمة لجسم الإنسان، وبرغم من رائحته غير الجيدة إلا أن فوائده كثيرة.

فوائد الثوم

أثبت تقرير منشور عبر موقع “webmed” أن الثوم مفيد للدورة الدموية، والحد من التعرض للكسل، أو التعرض للإصابة بالأمراض المترتبة على كسل الدورة الدموية، ومنها الإصابة بالجلطات أو مشاكل في القدمين.

– تناول الثوم يومياً يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، حيث إنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من الأمراض المترتبة عليه، كالتعرض للانتفاخ أو الالتهاب، أو الإمساك أو الإسهال، فهو يقوم بالحد من الإصابة بمثل هذه الأعراض، وهذا يرجع لاحتوائه على مركبات الكبريت التى تساهم على ذلك.

– أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الثوم يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض للإصابة بالأمراض المتعلقة بانخفاض نسب الجهاز المناعي، فتناول الثوم يوميا يعمل علي الحد من الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

– أكدت الدراسات الطبية أن تناول الثوم يومياً يقلل فرص الإصابة بالسرطان، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص تكوين الخلايا السرطانية.

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– إذا كنت من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، فعليك تناول الثوم يومياً، حيث أن العديد من الدراسات الطبية أثبتت كفائتة العالية في تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من التعرض للارتفاع، ولذا عليك تناوله يومياً للحصول علي ضغط دم منتظم.

– للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والدهون الثلاثية، فعليك الاهتمام بتناول الثوم يومياً في الصباح علي الريق، حيث إنه من الأطعمة التي تعمل على تنظيم نسبته والحد من التعرض للإصابة بالارتفاع، وأيضاً هذا التنظيم يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

– أكدت بعض الدراسات الطبية أن تناول فص من الثوم يومياً في الصباح على الريق، له دور كبير في التخلص من الوزن الزائد على المدى البعيد، حيث إنه يقلل من فرص تناولك للطعام، وهذا يساهم بشكل كبير في فقدان الوزن.

– يحتوى الثوم على العديد من المركبات المهمة، التي تساهم في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، ولذا عليك تناول فص الثوم يومياً للتخلص من السموم المتراكمة فى الجسم، والحصول على جسم خالياً من السموم.

– إذا كنت من متبعى الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، فعليك تناول فص من الثوم يومياً، لأنه يساهم في إمداد الجسم بفيتامين سي وب والبوتاسيوم، وعناصر غذائية أخرى، يحتاجها الجسم خلال اتباع هذه الحميات.

– أكدت الدراسات الطبية أن تناول الثوم يومياً في الصباح يعد من الأمور الجيدة لأنها تعمل علي تنشيط خلايا الجسم والحد من الشعور بالإرهاق والتعب الجسدي.

– كما أكدت بعض الدراسات الطبية أن تناول الثوم يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويحد من التعرض للارتفاع، ولذا عليك تناول باستمرار.

– وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن تناول الثوم يعد من الأمور الجيدة لصحة الحامل، حيث إنه يساهم بشكل كبير تحسن الدورة الدموية، وإمداد الجنين بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الحامل والجنين، كما أن الثوم يمد الجنين يوزن جيد وصحة جيدة، وأيضاً يقلل فرص تعرض الحمل لارتفاع ضغط الدم.