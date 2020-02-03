حقل "جبل علي" بالإمارات.. كشف جديد باحتياطي 80 تريليون قدم مكعب من الغاز

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة.

ويسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"هيئة دبي للتجهيزات".





وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطيات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب "مشروع جبل علي".

وأضاف: "ستبقى أرضنا مبروكة.. ومعطاءة بالخير.. وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة".

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وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد الإعلان عن "مشروع جبل علي".. مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي.. ستتولى "أدنوك" أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات.. شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة".

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم "مشروع جبل علي".

وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عرضاً وشرحاً عن موقع المشروع، والطبيعة الجيولوجية للمكان المكتشف، ومراحل المسح والاستكشاف التي جرى تنفيذها والتكنولوجيا التي استخدمتها أدنوك فيه، وكذلك خطط ومراحل تطوير المشروع.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة واقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي، ما يعزز موقع دولة الإمارات بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

وقّع اتفاقية التعاون الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مدير عام هيئة دبي للتجهيزات، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.