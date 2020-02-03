سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 3 فبراير 2020

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العين الإخباريةالإثنين 2020/2/3 10:56 ص بتوقيت أبوظبي
استقرار سعر الدولار في مصر
وسط تعاملات هادئة، استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، خلال التعاملات الصباحية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين.
ويشهد الدولار تراجعا ملحوظا منذ نهاية عام 2019 أمام الجنيه المصري بدعم تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وانتعاش عائدات السياحة.
أعلى سعر للدولار
وعرضت بنوك أبوظبي الإسلامي وعودة والمصري الخليجي أعلى متوسط لسعر الدولار عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار
وحافظ البنك الأهلي اليوناني على عرض أقل سعر للعملة الخضراء، عند 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
ولم يتغير سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" وبلغ 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.
وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد ومصر إيران والإسكان والتعمير والشركة المصرفية العربية.
أسعار اليورو والإسترليني
وزاد سعر اليورو إلى 17.45 جنيه للشراء و17.58 جنيه للبيع، كما صعد الجنيه الإسترليني ليبلغ 20.72 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.
في حين سجل الدينار الكويتي 51.58 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
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