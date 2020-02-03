الوطن العربي في انتظار إعلان اسم "صانع الأمل" الثالث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم مبادرة "صناع الأمل" 20 فبراير الجاري، حفلها الثالث لتتويج صناع التغيير الإيجابي من بين نحو 92 ألف صانع أمل عربي شاركوا في نسخة هذا العام.

وللمرة الأولى، يشهد الحفل تبني دعم أحد المشروعات المقدمة ليكون مشروع العام الإنساني العربي، لترسيخ ثقافة المحبة والتعاون والأمل من خلال توحيد جهود أكبر عدد لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنسانية مشتركة.

ومبادرة صنّاع الأمل ، أكبر مبادرة عربية تستهدف نشر الأمل وتعزيز قيم الخير والعطاء، وترسيخ الإيجابية والتفاؤل، عبر تكريم أصحاب القصص الملهمة في العطاء، والاحتفاء بالبرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى روادها المتطوعون إلى مساعدة الناس لخلق واقع أفضل.