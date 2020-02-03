رصد ثاني حالة عدوى كورونا بين البشر في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية، الإثنين، إصابة أمريكيين اثنين بفيروس "كورونا الجديد"، في ثاني حالة عدوى بين البشر في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11 مصابا.



وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن السلطات أكدت إصابة اثنين آخرين من الأمريكيين، زوج وزوجة، بالفيروس في وقت متأخر الأحد، ليسجلا الحالتين العاشرة والحادية عشرة في البلاد على التوالي.

وأوضحت أن الزوج سافر مؤخرًا من مقاطعة سان بينيتو، بولاية كاليفورنيا إلى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، ونقل على ما يبدو المرض إلى زوجته، التي لم تذهب إلى الصين.

وأشارت إلى أن الزوجين وكلاهما يبلغ من العمر 57 عاما، لم ينقل أي منهما إلى المستشفى، لكنهما لم يتركا منزلهما.

وأضافت أن تشخيص إصابة الزوجين يرفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية في الولايات المتحدة إلى 11 حالة.

وكانت السلطات قد أعلنت ظهر الأحد عن رصد الحالة التاسعة في البلاد، في مقاطعة سانتا كلارا، بولاية كاليفورنيا.

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ورصدت أول حالة لانتقال العدوى من إنسان لآخر أيضا بين زوج وزوجة، الأسبوع الماضي في ولاية إلينوي.

وتوجد في الوقت الراهن 6 حالات في كاليفورنيا، و2 في ولاية إلينوي وواحدة في كل من ماساتشوستس وأريزونا وواشنطن.

وأعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار حالة طوارئ للصحة العامة وفرض حظر مؤقت على السفر.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الأحد، أن الرحلات الجوية القادمة من الصين ستتم إعادة توجيهها، دون أي تكلفة إضافية للركاب إلى 7 مطارات مجهزة لإجراء فحوصات الركاب.

وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 362، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و485 حالة.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.